Последнее обновление: 14.12.2023 13:32

Власти Беларуси разорвали договор с Украиной о сотрудничестве в науке и технологиях

Власти Беларуси прекратили действие межправительственного договора между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий.

«Прекратить действие договора между правительством Беларуси и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года», - говорится в постановлении Совмина № 869 от 12 декабря 2023 года.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о прекращении действия договора.

Киев разорвал такое соглашение еще полтора года назад.

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