Трамп анонсировал снятие санкций США с Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снять санкции, действующие в отношении Сирии.

"Я распоряжусь снять санкции в отношении Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил он во вторник во время визита в Эр-Рияд.

Трамп уточнил, что соответствующее решение он принял после обсуждения ситуации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передают зарубежные СМИ.

Дамаск приветствовал объявление Трампа о снятии санкций. Отмена санкций против Сирии - это "решающий, поворотный момент для сирийского народа в нашем развитии к экономической стабильности и настоящему восстановлению после многих лет разрушительной войны", заявил в этой связи министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани в интервью сирийскому государственному информационному агентству Sana.