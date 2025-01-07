США смягчили санкции против Сирии, разрешив некоторые операции в энергетике

Министерство финансов США смягчило санкционный режим против Сирии, разрешив отдельные операции в сфере энергетики.

На сайте ведомства сообщается о новой генеральной лицензии, которая будет действовать в течение шести месяцев, пока правительство США мониторит ситуацию.

Речь идет о транзакциях, связанных с поставкой в Сирию электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Также разрешаются личные денежные переводы, в том числе через центральный банк этой страны.

При этом генеральная лицензия не отменяет других санкций: блокирование имущества, импорт сирийской нефти или нефтепродуктов в США, любые трансакции с участием России или Ирана, финансовые переводы подсанкционным лицам, новые инвестиции в Сирию.

Смягчение санкций связано с окончанием "жестокого и репрессивного" правления Башара аль-Асада.