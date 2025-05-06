Бундестаг не смог выбрать нового канцлера

Нижняя палата парламента Германии не смогла с первой попытки избрать лидера Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером Германии.

Как сообщают немецкие СМИ, за Мерца проголосовали 310 депутатов, против были 307, воздержались трое, один бюллетень признали недействительным.

В Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПН.

После проведения партийных консультаций голосование в бундестаге будут повторено в течение 14 дней.

Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов уходящего канцлера Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".

он также пожелал Мерцу "много успеха, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые предстоят.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.