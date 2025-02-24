Ультраправые в Германии победили в восточных землях

Ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала безоговорочную победу на воскресных парламентских выборах в землях бывшей Восточной Германии, что подчеркнуло длительные разногласия, которые существуют почти четверть века с момента объединения страны. Об этом сообщает DPA.

Согласно прогнозам, "АдГ" получила 34% голосов на востоке Германии, состоящий из пяти земель и восточной половины Берлина.

Интересно, что самый высокий результат у "АдГ", в приграничном с Польшей городе Гёрлиц – там ультраправые набрали 46,7%.

Антииммиграционная партия, за которой внутренняя разведка наблюдает как за ультраправой экстремистской группой, почти вдвое превысила результат консервативного блока ХДС/ХСС, который лидирует в масштабах всей страны, – 17,8% на востоке Германии.

Ошеломляющий успех АдГ на востоке Германии, пришедший на волне исторической победы на земельных выборах в Тюрингии в прошлом году, отражает недовольство многих жителей трудным процессом воссоединения Германии с 1990 года.

"АдГ" имеет мало шансов войти в правительство, поскольку другие партии отказываются от коалиции с ней, но лидер Алиса Вайдель в своей победной речи намекнула, что это лишь вопрос времени, когда ситуация изменится.

"Наша рука остается протянутой для формирования правительства", – сказала она сторонникам, добавив, что было бы равнозначно "мошенничеству на выборах", если бы занявшие первое место консерваторы решили управлять вместе с левыми партиями, а не с ними.

Если это произойдет, сказала она, "в следующий раз мы придем первыми".

Как сообщалось, консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза набирает наибольшее количество голосов избирателей – 28,5%.

"АдГ" набирает 20,8%. Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт едва не дотягивает до проходного барьера.