Германия и еще 10 стран создали "коалицию РЭБ" для Украины

В Минобороны Германии сообщили о создании еще одной коалиции сил и средств в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно информации, новым явлением стало создание еще одной коалиции сил и средств – "Радиоэлектронная борьба" (РЭБ). Она дополняет существующие восемь коалиций сил и средств.

Она была создана Германией и 10 партнерами с целью усиления возможностей Украины в следующих сферах: обеспечение собственной связи, разведка и нарушение коммуникаций противника, защита от беспилотников, эффективность собственных систем вооружения.

Полученные знания также будут учтены в будущем развитии возможностей Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне. Особенно это касается защиты от беспилотников", – отметили в Минобороны Германии.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.

Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.