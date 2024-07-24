Rheinmetall официально получил от Украины заказ на строительство завода боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство завода боеприпасов, который анонсировали в феврале. Реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. Об этом говорится на сайте Rheinmetall.

Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall описывает сумму как low three-digit million euro (т.е. речь идет о более €100 млн).

Производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

Предприятие должно выпускать артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются, но это будет "шестизначное число", то есть не менее 100 тыс. боеприпасов в год.

"Мы воплощаем слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр производства боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности", - сказал Армин Паппергер, генеральный директор Rhein AG.

Сейчас в Украине готовится необходимая инфраструктура, пишут украинские медиа.

В скором времени должно быть создано совместное предприятие между Rheinmetall и украинской государственной компанией, которое будет управлять заводом боеприпасов.