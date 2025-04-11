Последнее обновление: 11.04.2025 11:16

Годовая инфляция в Германии в марте замедлилась до 2,2%

В марте 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после повышения на 2,3% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,3%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 3,4%. Услуги стали дороже на 6,3% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 1%. Цены на бытовую энергию снизились на 2,8% в годовом сравнении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2025 года увеличились на 2,3% в годовом выражении.

Относительно февраля цены выросли на 0,4%

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