В Германии годовая инфляция в ноябре составила 2,4%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%.

В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно октября они уменьшились на 0,2%.