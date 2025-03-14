Годовая инфляция в Германии в феврале составила 2,3%

В феврале 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года после такого же повышения месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно предыдущего месяца цены выросли на 0,4%.

Окончательные данные совпали с предварительными.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 2,8%. Услуги стали дороже на 6,4% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 0,5%. Цены на бытовую энергию снизились на 0,1% в годовом сравнении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале 2025 года увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5%.

Ранее сообщалось о росте цена на 2,8% и на 0,6%, соответственно.