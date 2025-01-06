Годовая инфляция в Германии в декабре составила 2,6%

В декабре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В ноябре цены в Германии увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно предыдущего месяца цены в декабре выросли на 0,4%. Эксперты ожидали подъема на 2,4% в годовом выражении и подъема на 0,3% в помесячном.

Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 3,1% после 3,0% в ноябре.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в декабре в годовом выражении выросли на 2,0% после роста на 1,8% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,1%. Цены на бытовую энергию замедлили снижение до 1,7% после падения на 3,7% в ноябре.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2024 года увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,7%. В ноябре в помесячном выражении было отмечено падение на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и подъем на 0,5% в помесячном.

Окончательные данные о динамике инфляции за декабрь будут обнародованы 16 января.