Последнее обновление: 09.04.2025 17:51

Украина получила от ЕС € 1 млрд за счет российских активов

Украина получила третий транш от Евросоюза в размере €1 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых вклад ЕС составляет €18,1 млрд ($20 млрд).

В общем, в рамках инициативы ERA, Украина получила от ЕС €5 млрд. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украине будет поступать частями до конца 2025 года.

По данным Минфина, в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility, ЕС направил в госбюджет Украины €8,5 млрд.

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