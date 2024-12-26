Минфин Украины привлек грант ЕС в размере €150 млн

Европейский Союз выделил в специальный фонд государственного бюджета Украины €150 млн в виде гранта.

Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт на государственное строительство и усиление устойчивости)».

Общий предусмотренный объем составляет €300 млн. Первый транш в размере €150 млн Украина получила в декабре 2023 года.

Средства второго транша будут направлены на:

обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов – €65 млн;

восстановление портовой инфраструктуры – €50 млн;

поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и доступ сельхозпроизводителей к финансированию – €20 млн;

восстановление объектов критического назначения, поврежденных в результате боевых действий, в частности транспортной инфраструктуры, объектов критического и коммунального назначения, коммунальных служб, объектов социальной инфраструктуры и жилых помещений – €15 млн.

«Средства будут направлены на бесплатное школьное питание, поддержку критически важной инфраструктуры, продовольственную безопасность и проекты по восстановлению, которые жизненно важны для восстановления Украины», – отметил министр финансов Сергей Марченко.