Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

Украина должна выполнить 56 индикаторов для получения в 2025 году €12,5 млрд от ЕС

В 2025 году правительство Украины планирует выполнить 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, чтобы получить от Европейского Союза €12,5 млрд в государственный бюджет. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х (ранее Twitter).

По ее словам, в течение 2024 года Украина уже выполнила 23 шага, причем девять из них досрочно.

"2024 – первый год внедрения программы Ukraine Facility. По его итогам Украина должна получить €16,2 млрд поддержки. Со своей стороны мы выполнили 23 шага, необходимые для получения финансирования, 9 из них – досрочно, приняли 16 стратегических документов и 15 законов", – рассказала она.

Тем не менее министр констатировала, что "впереди еще много работы".

"Большинство следующих индикаторов (56) придется именно на 2025 год. Если выполним их, Украина получит еще €12,5 млрд в бюджет следующего года", – заявила Юлия Свириденко.

Программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

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