Палестинское движение ФАТХ призвало ХАМАС отказаться от власти в Газе

Движение ФАТХ, возглавляемое руководителем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, призывает радикальную группировку ХАМАС отказаться от управления сектором Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ФАТХ в секторе Газа Мунтер Хайек.

Хайек подчеркнул, что присутствие ХАМАС стало опасным для дела борьбы палестинского народа за свои права, движение должно пересмотреть свою позицию и прислушаться ко всем голосам, которые звучат в секторе Газа, сообщает агентство WAFA.

"Мы призываем ХАМАС прислушаться к голосу нашего народа, уйдя с правительственной сцены в секторе Газа, чтобы позволить ПНА и Организации освобождения Палестины выполнять свои обязанности", - сказал пресс-секретарь ФАТХ.