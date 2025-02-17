Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

ХАМАС готов передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации

ХАМАС заявил о готовности передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщил Sky News Arabia

По данным телеканала, палестинская радикальная группировка пошла на это "под сильным давлением со стороны властей Египта на ее делегацию, прибывшую в Каир".

При этом ХАМАС выдвинул условие: действующие чиновники сектора Газа должны быть приняты на работу в новую администрацию или выйти на пенсию с гарантией продолжения выплаты им зарплат.

Власти Израиля заявляли, что 17 февраля также отправят делегацию в столицу Египта Каир для переговоров по сделке о прекращении огня и освобождения заложников ХАМАС.



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