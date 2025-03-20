В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-февраль увеличились на 40%

В Беларуси в январе-феврале 2025 года использовано 6,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 1,9 млрд рублей, или на 40,4% больше по сравнению с январем-февралем 2024 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 45,6%, машины, оборудование, транспортные средства – 39,4%, объекты интеллектуальной собственности – 2,2%, прочие работы и затраты – 12,8%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 56,6%, государственные – 36,7%, иностранные – 6,6%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе-феврале 2025 года составила 20,4%, Минской области – 23,3%, Брестской — 12,9%, Гомельской — 15,1%, Гродненской — 9,6%, Витебской — 9%, Могилевской — 9,7%.