Последнее обновление: 20.02.2025 17:24

В Минске инвестиции в основной капитал за январь составили 633,1 млрд рублей

В Минске за январь 2025 года использовано 633,1 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 39,9%, машины, оборудование, транспортные средства – 52,1%, объекты интеллектуальной собственности – 4,4%, прочие работы и затраты – 3,6%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 49,2%, государственные – 40,5%, иностранные – 10,2%.

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 19,1%.

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