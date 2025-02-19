Иностранные инвестиции в экономику Минска в 2024 году снизились на 7,5%

За 2024 год в реальный сектор экономики (кроме банков и бюджетных организаций) Минска иностранные инвесторы вложили $3,7 млрд, что на 7,5% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (69,3% от всех поступивших инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (9,4%), Кипра (8,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций сократилось по сравнению с 2023 годом на 8,1% и составило $3,4 млрд, или 92,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2024 год организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $2,2 млрд инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,9% от всех направленных инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (2,9%), Кипра (1,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 68,4% всех направленных инвестиций за рубеж.