В Беларуси иностранные инвестиции в 2024 году снизились на 10,4%

За 2024 год в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $6,9 млрд. Об этом сообщает Белстат.

Таким образом, иностранные инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизились на 10,4% (в 2023 году они составили $7,7 млрд).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $5,2 млрд, или 74,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2024 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $4,9 млрд.

На долю прямых инвестиций приходилось 80,8% всех направленных инвестиций за рубеж.