ВВП Украины за январь-февраль вырос на 1,1%

В феврале валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%. Об этом сообщает Министерство экономики.

Основными факторами роста остаются строительная отрасль, обрабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

Как отмечают в ведомстве, программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности, в частности, благодаря международной финансовой помощи. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности демонстрирует положительную динамику. В секторе ОПК увеличиваются производственные мощности на фоне расширения оборонных заказов. Металлургия также активизируется - растет изготовление чугуна, стали и проката.

В то же время наблюдается снижение производства животноводческой продукции в сельском хозяйстве в связи с увеличением себестоимости ее производства. Также наблюдался спад в горнодобывающей промышленности из-за ракетных ударов по инфраструктуре добывающего газа и падение транспорта из-за временного снижения активности экспортеров.

В январе 2025 года рост ВВП оценивается на уровне 1,5%. В прошлом году рост был неравномерным – 6,5% в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года, во втором квартале – 3,7%, в третьем квартале – 2,0%. Прогноз роста ВВП в бюджете на 2025 год составляет 2,7% в год.