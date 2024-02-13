Экономика Украины в январе 2024 года выросла на 3,5%

В первый месяц 2024 года украинская экономика по предварительным данным выросла на 3,5% по сравнению с январем 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что рост ВВП в январе на уровне 3,5% обусловлен увеличением инвестиционного спроса, который генерирует бюджет, а также доступностью внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, работа украинского морского коридора позволила достичь рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения РФ и продолжить наращивать экономическую активность, в первую очередь производителями аграрной и металлургической продукции, предприятиями по добыче металлических руд и деятельности железнодорожного транспорта.

Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца положительно повлияло как на деятельность экспортеров.

В министерстве подчеркивают, что в январе основные секторы экономики демонстрировали положительную динамику. Транспортную отрасль поддерживали наращивание внутренних железнодорожных перевозок и переработка грузов в морских портах. Продолжение восстановления экономической активности за счет экспортоориентированных

"В свою очередь из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли", — говорится в сообщении.