Рост ВВП Украины в июле ускорился и за 7 месяцев составил 4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле 2024 года по сравнению с июлем прошлого года составил 2,7%, что лучше июньского показателя 1,1%, но хуже майского и апрельского - 3,7% и 4,3% соответственно. Такую предварительную оценку Минэкономики обнародовала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в соцсети X.

"Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость. Суммарно за январь-июль этого года рост на уровне 4,0%", - написала она.

Свириденко отметила, что ускорению роста в июле способствовало раннее начало уборки урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора.

Как пишет "Интерфакс-Украина", по оценкам Минэкономки, в первом полугодии 2024 года экономика Украины выросла на 4,1%, что ниже 4,3% по итогам четырех месяцев и 4,5% - по итогам пяти.

Основным фактором замедления экономического роста в июне она называла дефицит электроэнергии.