ВВП Украины за январь-август вырос на 3,9%

За январь-август 2024 года рост ВВП Украины оценивается на уровне 3,9% (+/-1%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Министерство экономики.

В августе 2024 года украинская экономика выросла на 3,5% (+/-1%) по сравнению с августом прошлого года.

По словам министра Юлии Свириденко, динамика роста экономики в 2024 году отвечает обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

"Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу", – прокомментировала результаты Свириденко.

По ее словам, впервые за последние два месяца в августе улучшились потребительские настроения, что обусловлено минимальными веерными отключениями электроэнергии.

Стабильный доступ предприятий к электроэнергии также способствовал формированию положительных тенденций в промышленности, что, в свою очередь, повлияло на транспортную отрасль — выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах.

В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота за счет увеличения потребительского спроса.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно повлиял на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. Тем не менее, положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.