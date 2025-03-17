Почти 280 мигрантов пытались нелегально попасть в Польшу за выходные. Об этом сообщила Пограничная охрана Польши.

Согласно информации, все попытки были предотвращены. За перевозку мигрантов были задержаны два человека. Пограничники также оказали помощь 5 мигрантам.

На участке ответственности Подлясского отдела Пограничной охраны было зарегистрировано более 270 попыток нарушения границы, в том числе около 140 в пятницу, свыше 90 в субботу и более 40 — в воскресенье. Одна из групп нарушителей насчитывала более 30 человек.

Мигранты пытались перебраться через приграничные реки, а также через построенный на границе забор.