Из Беларуси в Польшу пытались проникнуть почти 200 нелегальных мигрантов

Почти 200 человек пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу в период с 9 по 11 августа. Об этом сообщила Служба охраны границы Польши.

"C 9 по 11 августа на границе с Белрусью зафиксировано почти 190 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в X (ранее Twitter).

По сведениям ведомства, некоторые мигранты бросали в сторону пограничников камни и палки.

Польские власти сообщали о снижении на 70% попыток нелегального проникновения в страну из Беларуси после введения буферной зоны на ряде участков границы в середине июня. Число таких перебежчиков в последние два месяца в среднем обычно колеблется от 20 до 50 в день. По данным погранслужбы, с начала 2024 года было зарегистрировано более 21,8 тыс. случаев нелегального перехода границы.