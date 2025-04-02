В Польше фиксируют новые способы нелегального пересечения границы

Польские пограничники фиксируют новые способы нелегального пересечения польско-белорусской границы, за прошедшую неделю зафиксировали случаи пересечения границы группами до 70 человек. Об этом сообщает польский вещатель RMF24.

Командующий Подляской пограничной службы генерал Славомир Клекотка, заявил о растущей агрессии мигрантов и новых методах нелегального пересечения польско-белорусской границы.

По его словам, ситуация остается напряженной, а служащие ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни.

Он отметил, что мигранты используют различные средства для преодоления заграждений: разрезают металлические барьеры аккумуляторными шлифовальными машинами, пилами и паяльными лампами, а также применяют лестницы и переправу через реки.

За последние недели фиксируются случаи пересечения границы группами до 70 человек, что значительно усложняет работу польских служб, рассказал он.

Клекотка также сказал, что растет агрессия со стороны мигрантов – пограничники подвергаются атакам камнями и другими предметами, а на их автомобили бросают бревна для блокирования движения.

По его словам, за этими действиями могут стоять белорусские службы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию.

С начала года Подляский отдел Пограничной службы зафиксировал более 3 тысяч попыток нелегального пересечения границы, из которых более 2800 произошли в марте.

Для улучшения контроля границы польские власти модернизировали 5,5-метровый физический барьер и электронную систему наблюдения.

Кроме усиления контроля, в регионе действует операция "Безопасное Подляшье", в рамках которой пограничники получают поддержку от армии и полиции.

Польские пограничники в течение понедельника, 18 марта, зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси, также мигранты напали на пограничный патруль.

После этого из-за увеличенного миграционного давления на границе с Беларусью польские власти решили усилить меры охраны границы.