В Польше фиксируют увеличение попыток нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси

В течение последних недель количество попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу увеличилось. Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.

Во время брифинга для сотрудников и военных, задействованных в операции "Безопасное Подляшье", Косиняк-Камыш заявил – ситуация на польско-белорусской границе серьезная, пишет RMF24.

"Давление на польско-белорусской границе увеличилось за последние недели, ситуация серьезная", – отметил он.

Глава Министерства обороны страны рассказал, что к операции, которая связана с обеспечением безопасности восточной границы Польши привлечено 17 тысяч военных.

По его словам, давление на границе увеличилось за последние недели. После июля и августа, которые были относительно спокойными месяцами, сентябрь принес увеличение количества нелегальных пересечений границы.

Он отметил, что за первый месяц осени было зафиксировано более 2500 попыток незаконного пересечения границы, а за последние девять месяцев – более 26 тысяч.

"Это столько же, сколько за весь 2023 год", – добавил глава Минобороны.

В свою очередь польский вице-премьер объявил о большей интеграции служб, привлеченных к операции, включая армию, пограничников и полицию.

"Только так мы сможем защитить нашу границу", – акцентировал он.