В Германии раскритиковали предложения о запуске "Северного потока" после заключения мира в Украине.

О возможном возобновлении импорта российского газа в ФРГ после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной и введении в эксплуатацию газопровода "Северный поток" ранее написал в соцсети Linkedin представитель Христианского-демократического союза (ХДС) Томас Барайс.

Поcле победы блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг он участвует в коалиционных переговорах с социал-демократами. Резкие критические отзывы представителей разных немецких партий на его предложение опубликовало издание Tagesspiegel.

"Путинской России больше никогда не будут доверять, а Трамп пошатнул доверие к Америке. Поэтому коалиционное соглашение должно исключать возвращение газопровода "Северный поток" в эксплуатацию", - заявил Рупрехт Поленц из ХДС.

Предложение Барайса - неверный сигнал в неподходящее время, исходящий от человека, который "явно ничему не научился в новейшей истории", сказал социал-демократ Михаэль Рот.

"Это скандальное высказывание. Если Германия снова начнет закупать газ у России, это будет означать, что президент России Владимир Путин получит вознаграждение за свою агрессивную войну", - считает Антон Хофрайтер из партии "зеленых". По его мнению, Барайс "против того, чтобы Германия меньше зависела от ископаемого топлива, а значит, и от иностранных держав".

"Я считаю проблематичным, что теперь ему разрешено участвовать в коалиционных переговорах", - считает политик.