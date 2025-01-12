Последнее обновление: 12.01.2025 13:47

Кандидат в канцлеры Германии от ультраправых обещает снова запустить "Северный поток"

Кандидат в канцлеры Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель пообещала снова запустить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти. Об этом она заявила на партийной конференции в городе Риза.

В своей речи после избрания Вайдель заявила, что в правительстве с ее участием "будут разрушены все ветровые турбины" в Германии и "возобновлена работа активных атомных электростанций", передает n-tv.

Она также описала основные шаги, которые планирует предпринять в первые 100 дней после прихода к власти. В частности, Вайдель пообещала, что Германия снова начнет получать российский газ через проходящий по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток".

"Мы вернем в эксплуатацию "Северный поток", вы можете на это рассчитывать", – сказала кандидат в немецкие лидеры.

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