Последнее обновление: 14.03.2025 15:26

Apple призвала срочно обновить iPhone из-за критической уязвимости

Apple предупредила 1,4 млрд пользователей iPhone о серьезной проблеме в системе безопасности. В компании сообщили, что хакеры могут получить доступ к устройствам из-за уязвимости в браузерном движке WebKit.

Компания Apple рекомендовала владельцам iPhone XS и более поздних моделей срочно установить обновление iOS 18.3.2. Разработчики устранили критическую уязвимость CVE-2025-24201, связанную с WebKit — движком браузера Safari. Проблема затрагивает не только Safari, но и все браузеры, работающие на iPhone и iPad.

Эта уязвимость позволяет вредоносному коду выйти за пределы браузера и получить доступ к системе смартфона. Эксперты предупреждают, что хакеры могут использовать ее для атак на пользователей.

В феврале Apple уже выпускала экстренное обновление для защиты устройств. Тогда уязвимость позволяла получать данные с заблокированного iPhone в режиме USB Restricted Mode.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование