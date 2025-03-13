МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2025 году на 73 тыс. б/с

Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 1,031 млн б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 1,104 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 73 тыс. б/с.

Изменение динамики обусловлено небольшой корректировкой потребления нефти в мире в 2024 году - со 102,89 млн б/с в предыдущем отчете до 102,88 млн б/с в актуальном, а также прогноза в 2025 году - с почти 104 млн б/с до 103,91 млн б/с соответственно.

"На фоне неопределенных макроэкономических перспектив последние данные по поставкам оказались несколько неутешительными. Мы немного снизили наш прогноз роста в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,2 млн б/с, в основном на развивающихся рынках. Данная оценка соответствует уровню четвертого квартала 2024 года, который также не оправдал наших предыдущих оценок", - сообщается в отчете.

Агентство отмечает, что возможный стагфляционный сценарий, вызванный новыми тарифами США, будет оказывать давления на нефтяной спрос, прежде всего, со стороны развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия. При этом "спасательным кругом" для них выступает снижение цен на нефть, что может стать главным фактором небольшого ускорения роста спроса в текущем году, подчеркнули в МЭА.