Нацбанк Казахстана с 17 марта запускает в обращение цифровые инвестиционные монеты ÚKI

С 17 марта 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) запустит проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты.

Цель проекта - предоставление казахстанцам альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.

Новый инвестиционный инструмент доступен к покупке в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX). Одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару на день перед покупкой или продажей.

Пользователи приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. При накоплении 20 единиц Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Нацбанка.

Подробнее с информацией о проекте Gold Coin можно ознакомиться на YouTube-канале НБК.

Инвестиционная монета ÚKI состоит из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма/1 тройская унция.

В конце февраля 2025 года Национальный банк презентовал цифровую инвестиционную монету ÚKI на Всемирной денежной выставке-конференции World Money Fair в Берлине.

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии «Культовые животные – тотемы кочевников». Монеты будут выпускаться в блистерах.