Все члены НАТО достигли показателя 2% ВВП на оборону

Все члены НАТО в 2025 году достигли установленного в 2014 году целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на саммите "Группы семи" в Канаде.

Выступая вместе с премьер-министром Карни, Рютте приветствовал решение Канады достичь в этом году целевого уровня расходов на оборону, установленного НАТО, говорится в сообщении Альянса.

"То, что вы решили довести расходы Канады на НАТО до 2% в этом году, является действительно фантастическим", – сказал он.

Он отметил, что вместе с недавним заявлением Португалии о достижении 2% ВВП в этом году, все члены НАТО достигнут этого ориентира в 2025 году.

"Это действительно отличная новость", – сказал генеральный секретарь.

Североатлантический альянс установил показатель расходов на оборону в 2% ВВП в 2014 году на саммите в Уэльсе. Ожидалось, что страны члены достигнут его в течение 10 лет.

Между тем на грядущем саммите Альянса ожидается, что будут согласованы новые минимальные рамки оборонных расходов – 3,5% ВВП непосредственно на оборону и еще 1,5% ВВП на связанные с обороной сферы.