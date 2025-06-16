Международные резервы Казахстана в мае выросли на 1,7%, с начала года - на 7,3%

Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец мая составили $112,336. Об этом говорится в материалах Нацбанка страны.

По итогам апреля международные резервы Казахстана достигли $110,425 млрд, на конец 2024 года - $104,662 млрд. Таким образом, за май показатель возрос на 1,7%, с начала года - на 7,3%.

Активы Нацфонда на конец мая достигли $59,714 млрд, увеличившись за месяц на 2,91%.

Валовые международные резервы Национального банка за апрель выросли на 0,43% и составили $52,622 млрд, в том числе активы в валюте - $20,985 млрд (снижение на 2,97%), в золоте - $31,637 млрд (рост на 2,81%). Чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 0,36% до $50,512 млрд.