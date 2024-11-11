Международные резервы Казахстана в октябре подсократились

Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец октября 2024 года составили $106,615 млрд. Об этом сообщил Нацбанк страны со ссылкой на предварительные данные.

По итогам сентября международные резервы Казахстана составили $107,203 млрд, на конец 2023 года - $95,968 млрд.

Таким образом, за октябрь показатель снизился на 0,5%, а с начала года, наоборот, вырос на 11,1%.

Активы Нацфонда на конец сентября были равны $60,700 млрд, сократившись за месяц на 3,05%.

Валовые международные резервы Национального банка за октябрь возросли на 2,97% - до $45,915 млрд, в том числе активы в валюте составили $19,987 млрд (снижение на 1,19%), в золоте - $25,928 млрд (рост на 6,42%). Чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 3,24% - до $43,897 млрд.