Последнее обновление: 16.06.2025 17:58

В Беларуси средняя ставка по новым вкладам физлиц в рублях на срок свыше года в мае составила 14,2% годовых

В мае на депозитном и кредитном рынках Беларуси уровень процентных ставок формировался банками с учетом необходимости поддержки привлекательности сбережений в национальной валюте и сохранения кредитной активности в экономике.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, средняя процентная ставка по новым срочным вкладам физических лиц в белорусских рублях в мае 2025 года составила 12,7% годовых.

Для укрепления ресурсной базы наиболее выгодные условия банки предлагали по долгосрочным депозитам в национальной валюте. Средняя процентная ставка по новым рублевым банковским вкладам физических лиц на срок свыше одного года в мае составила 14,2% годовых.

Как следствие, за май срочные рублевые депозиты физических лиц увеличились на 315 млн рублей, или на 2,6%, составив на 1 июня 2025 года 12,4 млрд рублей.

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