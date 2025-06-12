Глава Нацбанка считает белорусский рубль «устойчивой валютой»

Глава Нацбанка Роман Головченко считает белорусский рубль «устойчивой валютой». Это следует из его интервью издательскому дому «Беларусь сегодня».

«С 2015 года Национальный банк придерживается политики плавающего обменного курса — он формируется на основе реального спроса и предложения на валютном рынке, отражая фундаментальные экономические процессы. Мы лишь сглаживаем резкие, конъюнктурные колебания, не вмешиваясь в основной тренд. За последние годы была проделана огромная работа по укреплению доверия к национальной валюте, смело можно говорить, что белорусский рубль стал устойчивой валютой», - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба Нацбанка.

По его словам, в рамках реализации совместной с правительством стратегии девалютизации экономики последовательно «отвязываются» от иностранной валюты налоги, арендная плата, тарифы, сокращается ее использование во внутренних расчетах.

«Граждане стабильно продают иностранную валюту, предпочитая хранить средства на рублевых вкладах в банках. Как результат, несмотря на колебания мировых валют, наш внутренний валютный рынок сбалансирован. К слову, за первые пять месяцев 2025-го белорусский рубль укрепился к доллару США на 13,7%, при этом несколько ослаб к российскому рублю — на 12,8%», - добавил Роман Головченко.

Он заверил, что в стране не прибегают к «бездумной эмиссии денег для закрытия текущих потребностей» и строго контролируют объем денежной массы в экономике, чтобы он соответствовал реальным потребностям и не провоцировал рост цен.

«Например, прирост средней широкой денежной массы в мае 2025 года составил 16,2% в годовом выражении, что является умеренным показателем. Важнейший инструмент в этой работе — наша процентная политика. Привлекательные ставки по рублевым вкладам — например, по долгосрочным безотзывным они достигают более 15% годовых — не только стимулируют граждан сберегать в национальной валюте, но и формируют столь необходимую ресурсную базу для кредитования экономики», - резюмировал Головченко.