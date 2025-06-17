Власти Беларуси выделят более 1,9 млн рублей на проведение Евразийского экономического форума. Об этом говорится в постановлении Совмина № 331 от 13 июня 2025 года.

Согласно документу, Минфину поручено увеличить расходы Министерству иностранных дел (МИД) на прочие вопросы, связанные с международной деятельностью, на 1 926 870 рублей для организации и проведения Евразийского экономического форума в 2025 году в Минске.

Эти средства будут выделены за счет уменьшения финансирования МИД, предназначенного для открытия и содержания дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26-27 июня.