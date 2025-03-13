Минфин Беларуси объявил о выпуске валютных гособлигаций для физлиц

Министерство финансов объявило о 8-м выпуске валютных гособлигаций для физических лиц в документарной форме (на предъявителя).

Как сообщает ведомство, номинал одной облигации - $1 тыс. Процентная ставка - 2,7% годовых. Срок обращения - два года. Совокупный объем выпуска - $50 млн.

Начать продажи планируется 25 марта, завершить - 23 декабря. Погашение - с 25 марта 2027 года. Выплаты процентов - раз в год (25 марта 2026 года и 25 марта 2027-го).

Купить валютные гособлигации для физлиц можно будет в отделениях Беларусбанка и Белагропромбанка.