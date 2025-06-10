Россия отказалась от доллара при расчетах по оружейным сделкам

Россия в оружейных контрактах с зарубежными партнерами отказалась в расчетах от доллара, большинство сделок заключается в рублях или национальных валютах. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Что касается санкций, то, конечно, они затрудняют работу. По этой причине тема ВТС (военно-техническое сотрудничество - прим.) сегодня почти не обсуждается публично. Если заметили, мы почти ничего не рассказываем об итогах деловых программ выставок и заключенных контрактах. Кроме того, мы отказались в расчетах от доллара, большинство контрактов заключается в рублях или национальных валютах", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".

Он добавил, что сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции.

"У нас большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира. Это и локализация производства, и совместные разработки. Хороший пример из последних - контракт с Индией на выпуск в этой стране двигателей для индийских Т-72", - отметил глава Ростеха, которого цитирует ТАСС.