В Беларуси банки, НКФО и БВФБ хотят исключить из числа субъектов внебиржевого рынка Forex

Нацбанк Беларуси разработал проект указа "О рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов". Об этом сообщил заместитель начальника управления методологии небанковских и инвестиционных операций Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Алексей Власов на конференции, посвященной подведению итогов 10 лет работы регулируемого рынка Forex в Беларуси.

По его словам, проект указа разработан с целью придания стимула развитию деятельности на внебиржевом рынке Forex с учетом международных тенденций.

Среди ключевых изменений, предлагаемых проектом указа, представитель Нацбанка выделил:

исключение из числа субъектов внебиржевого рынка Forex банков, НКФО и Белорусской валютно-фондовой биржи;

расширение перечня базовых активов по операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

исключение возможности внесения маржинального обеспечения резидентами в иностранной валюте;

установление типологии форекс-компаний в зависимости от необходимости вывода открытых позиций клиентов на внешнего контрагента;

введение дополнительных обязанностей для форекс-компаний, в том числе по проведению интерактивного дистанционного тестирования физлиц в целях оценки их знаний по вопросам инициирования операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами и совершения их форекс-компаниями до заключения соглашения о совершении таких операций, а также последующей оценке и хранению результатов такого тестирования.

Проект указа в настоящее время находится на рассмотрении заинтересованных государственных органов.

По мнению Алексея Власова, его принятие "повысит правовую защищенность физлиц – резидентов, а также обеспечит соответствие отечественного правового регулирования внебиржевого рынка Forex актуальным мировым тенденциям".