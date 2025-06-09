Сирия присоединится к SWIFT, которая была недоступна в течение 14 лет из-за санкций

Новое руководство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа рассчитывает в ближайшее время подключить финансовую систему страны к международной платежной системе SWIFT, которая была недоступна в течение 14 лет из-за санкций. Об этом пишет Financial Times.

Это станет первым серьезным шагом в открытии сирийской экономики для мира.

Руководитель центрального банка Абдулкадер Хурси рассказал FT, что помогает разработать план стабилизации, рассчитанный на шесть-двенадцать месяцев. Он включает реформирование банковской системы, валютной политики, создание благоприятных условий для иностранных инвестиций и устранения торговых барьеров.

"Сирия стремится улучшить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру – это имеет решающее значение... Впереди еще много работы", – сказал он.

За годы войны сирийский фунт потерял около 90% своей стоимости.

Банковский сектор Сирии практически разрушен и нуждается в полной перестройке.

Возврат SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, снизить затраты на импорт и облегчить экспорт, сказал Хусри. Это также принесет в страну крайне необходимую иностранную валюту, укрепит усилия по противодействию отмыванию денег и снизит зависимость от неформальных финансовых сетей для трансграничной торговли.

"План состоит в том, чтобы теперь вся внешняя торговля проходила через формальный банковский сектор", – сказал банкир. Таким образом будет ликвидирована роль обменников валют, взимающих 40 центов с каждого поступающего в Сирию доллара.

Он сказал, что ЦБ Сирии и коммерческие банки уже получили SWIFT-коды, и "осталось возобновить обработку переводов банками-корреспондентами".

Для финансирования восстановления страна ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком и получает поддержку от арабских стран.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – международная межбанковская система передачи финансовых сообщений и осуществления платежей. Основная функция – обеспечение безопасного, стандартизированного и быстрого обмена финансовой информацией между банками и другими финансовыми учреждениями по всему миру. SWIFT не хранит деньги и не производит сами переводы – она только передает информацию о трансакциях. Система включает более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.