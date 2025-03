Дивиденды крупнейших компаний мира в 2024 году достигли рекордных $1,75 трлн

Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира по итогам 2024 года, составил $1,747 трлн, что является рекордом и на 6,6% превышает показатель предыдущего года. Об этом говорится в отчете британской Janus Hеndеrsоn Investors.

В 17 из 49 государств, представители которых учитывались в исследовании, дивидендные выплаты достигли исторических максимумов. В их число входят США, Япония, Франция и Китай.

Лидерами по сумме выплат стали Microsoft Corp., Exxon Mobil, HSBC, Apple Inc., China Construction Bank Corp., PetroChina Co., China Mobile, JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp. и Johnson & Johnson, дивиденды которых в совокупности составили $145,9 млрд (или 8,4% всего объема). Далее следуют Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Verizon Communications, Abbvie, Petroleo Brasileiro (Petrobras), BHP, Broadcom, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., Home Depot Inc., Toyota Motor - их выплаты составили $101,7 млрд.

Первые в своей истории дивиденды в прошлом году объявили такие компании, как Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc. и Alibaba.

Около 88% компаний увеличили размер выплат или сохранили их на прежнем уровне.

Американские компании повысили дивиденды на 8,7% (до $651,6 млрд), японские - на 15,5% (до $86 млрд), европейские без учета Великобритании - на 5,6% (до $313 млрд), представители Азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии - на 2% (до $163,5 млрд).

В четвертом квартале ведущие мировые компании выплатили дивиденды на сумму $371,7 млрд, что на 7,3% превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

Согласно прогнозу Janus Hеndеrson, по итогам 2025 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 5,1% - до $1,83 трлн, то есть в очередной раз обновит рекорд.

Ежеквартальное исследование Janus Hеndеrson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, учитывает данные 1,2 тыс. крупнейших по рыночной стоимости компаний мира. Оно проводится с 2009 года.