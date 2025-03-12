Последнее обновление: 12.03.2025 14:38

ВВП Казахстана в январе-феврале вырос на 5,4%

Рост ВВП Казахстана за январь-февраль 2025 года составил 5,4%. Такая информация была озвучена на совещании, которое в среду провел премьер-министр Олжас Бектенов с руководством министерств экономического блока.

Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании был заслушан доклад заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина о проводимой работе и итогах социально-экономического развития страны за январь-февраль.

"Рост ВВП за отчетный период составил 5,4%. Улучшение динамики наблюдается в производстве товаров и в секторе услуг. Проводимая работа по раскрытию промышленного потенциала позволила нарастить объем промпроизводства на 5,7%", - говорится в сообщении пресс-службы.

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