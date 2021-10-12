ВВП Казахстана вырос на 3,4% за 9 месяцев 21 года

Рост ВВП Казахстана за январь-сентябрь т2021 года составил 3,4%, сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства во вторник.

«В январе - сентябре текущего года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается оживление динамики в секторе услуг, сохранение темпов роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет ускорения роста экспорта и высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - рассказал Иргалиев, которого цитирует ТАСС.

В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5-4%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.