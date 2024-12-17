ВВП Казахстана в январе-ноябре увеличился на 4,4%

Рост ВВП Казахстана в январе-ноябре 2024 года составил 4,4%. Об этом заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов во время отчета президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщила пресс-служба главы государства Казахстана, в рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в т.ч. металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%).

Отмечается, что рост экономики в текущем году полностью обеспечен развитием ненефтяного сектора (5,1%). Вместе с тем недостижение прогнозных показателей добычи нефти отразилось на общих темпах развития экономики.

В результате принятых мер по поддержке казахстанских производителей и стимулированию глубокой переработки экспорт обработанных товаров вырос на 10,2%, составив $23,3 млрд. Импорт товаров снижен на 3,3%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1%, при этом наибольший прирост также отмечается в несырьевых отраслях.