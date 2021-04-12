Экономика Казахстана в 1-м квартале просела на 1,6%

В первом квартале 2021 года ВВП Казахстана снизился на 1,6%. Об этом сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев сегодня на заседании правительства.

"Темп роста ВВП улучшился с "минус" 2,9% в январе-феврале текущего года до "минус" 1,6% в январе-марте", - сказал он.

По его словам, большинство секторов экономики страны демонстрируют постепенный рост.

"В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенный рост показателей. По итогам I квартала положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики. В частности, стабильный рост показывают обрабатывающая промышленность - на 7,5%, строительство - на 13,1% и сельское хозяйство - на 2,8%", - сказал чиновник.

Он отметил, что положительная тенденция отмечается в машиностроении (рост на 21,8%), в автомобилестроении (рост на 20,7%), а также в фармацевтике, химической промышленности, металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов и других отраслях.

"В целом мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики", - сказал Мамин.

В 2020 году ВВП Казахстана сократился на 2,6%.