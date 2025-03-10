Спецслужбы Латвии предлагают запретить поездки в Беларусь более широкому кругу лиц

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии считает, что круг лиц, которым должен быть запрещен выезд в Россию и Беларусь, должен быть шире. Об этом сообщают местные СМИ.

В СГБ напомнили, что в 2023 году ответственные службы ежемесячно выявляли в среднем 1 тысячу случаев выезда граждан Латвии в Россию. С 2024 года количество выезжающих увеличилось почти вдвое.

Что касается поездок в Беларусь, то с 2024 года ежемесячно фиксируют в среднем около 5 тысяч случаев.

Учитывая риски, которые представляют для безопасности Латвии российские и белорусские спецслужбы, СГБ считает, что круг лиц, подпадающих под потенциальный запрет, должен быть шире.

Служба не стала давать дальнейших комментариев, но подчеркнула, что российские и белорусские спецслужбы могут быть заинтересованы в использовании для получения информации любого гражданина Латвии, независимо от рода занятий.

Недавно Комиссия латвийского Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.

Напомним, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.

Также стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.