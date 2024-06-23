Последнее обновление: 23.06.2024 14:15

Спецслужба Латвии призвала граждан не ездить в Беларусь на праздники

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь во время купальских праздников.

Служба напоминает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран.

VDD отмечает, что при пересечении границы России или Беларуси следует быть внимательными, а в случае возникновения подозрений – сообщить VDD о контакте с представителем спецслужбы конкретной страны.

VDD предлагает обращаться в службу, если при пересечении границы России или Беларуси человека проверяют или допрашивают в необычно интенсивной манере, если человека допрашивает человек в гражданской одежде, а не в форме пограничника, если задают вопросы, которые не относятся к компетенции пограничника, в том числе вопросы частного характера.

Также VDD призывает сообщать, если человека безосновательно обвиняют в нарушении или преступлении, просят "сотрудничать", а также если дают номер телефона, на который можно позвонить в следующий раз, когда он приедет в данную страну.



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